Nunspeet ziet af van oproep tot vlaggenvertoon tijdens lokale bevrijdingsdag

Het aantal coronaslachtoffers in de gemeente Nunspeet is opgelopen tot 55. Burgemeester Breunis van de Weerd heeft daarom besloten om inwoners niet op te roepen zondag de vlag uit te hangen, ondanks dat het dan precies 75 jaar geleden is dat het dorp is bevrijd.

‘Veel gezinnen zijn in rouw, hebben verdriet, hebben zorgen. Daar komt een oproep van de lokale overheid om de vlag uit te steken anders binnen dan bij degenen die niet getroffen zijn’, schrijft burgemeester Van de Weerd in een open brief aan de inwoners. ‘Hoe dan ook, volg uw hart. Vlaggen mag; maar als gemeente roepen we u er niet toe op’.

Wel zijn de kerken in Nunspeet gevraagd om op het moment dat het dorp bevrijd is - 19 april 1945 om 13.30 uur - de klokken te luiden. ‘Laten we in gedachten onze vrijheid koesteren, en blijven omzien naar elkaar’, aldus Van de Weerd. ‘Wellicht dat ook in de op deze zondag uit te zenden kerkdiensten aandacht gegeven kan worden aan deze feiten’.

Vieren en herdenken