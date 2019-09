Nunspeet ziet toerist graag komen, maar wil geen tweede Giethoorn worden

In 2017 werden ruim 591.000 overnachtingen geboekt in de gemeente Nunspeet. Dat betekent dat bijna 7 procent van alle vakanties die dat jaar op de Veluwe werden gevierd, werden doorgebracht in Nunspeet, Elspeet, Hulshorst en Vierhouten. Dat blijkt uit een rapport van de regionale rekenkamercommissie, dat afgelopen juni is gepresenteerd. Bovendien is er sprake van een stijgende lijn. Het aantal toeristische overnachtingen is in de periode 2014-2017 namelijk met 7 procent gestegen.