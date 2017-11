Nunspeet zoekt kunstwerk voor wijk De Marsse

Nunspeet presenteert zich graag als kunstenaarsdorp. De gemeente streeft ernaar om in elke dorpskern of wijk een kunstwerk te tonen.

Moerassig

De Marsse komt van Marsch of Mersch, wat van oudsher moerasland of broekland, of een land dat door water wordt omringd, betekent. Vroeger, toen de grondwaterstand hoger was, was het in De Marsse waarschijnlijk moerassig. De wijk wordt bewoond door verschillende generaties en gezinssamenstellingen.