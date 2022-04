Nunspeets echtpaar koninklijk onderscheiden voor wereldwijd vrijwilligerswerk: ‘Wij zijn maatjes’

Hulpgoede­ren nog volop ingezameld in regio, ondanks boodschap Rode Kruis dat níét te doen

We zijn met z'n allen kleding, matrassen en andere producten voor Oekraïne aan het inzamelen, maar het Rode Kruis roept nu op dat niet meer te doen. ,,Geld doneren is beter.’’ Trekken de tientallen lokale hulporganisaties in de regio zich daar wat van aan? ,,Dit kan de motivatie wegnemen’’, klinkt het bezorgd.

30 maart