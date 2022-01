Nunspeetse burgemeester en ondernemers balen van slechte naleving coronamaatregelen: ‘Regels zijn er zodat wij open kunnen blijven’

Gamen voor een baan: bij dit Veluwse bedrijf kan het

Iedereen moet aan het werk kunnen in tijden van krapte op de arbeidsmarkt, vindt het Veluwse leerwerkbedrijf Inclusief Groep. Om de mismatch tussen werklozen en het recordaantal vacatures te lijf te gaan, komt de groep met een game die kandidaten in de richting moet sturen van werk waar ze goed in zijn én waar plek voor ze is.

28 januari