Nunspeetse coalitie versterkt positie en vreet oppositie leeg: Hoe valt dit succes te verklaren?

video Langlauf­ster Bruna (27) uit Nunspeet ontsnapte aan de dood: ‘Dankzij hem ging ik achter in de bus zitten’

Een Braziliaanse op de langlauflatten is al bijzonder. Maar Bruna Moura (27) woont ook nog eens in Nunspeet. Een dramatisch verkeersongeval voorkwam op de valreep dat ze naar de Olympische Spelen kon. Zwaargewond belandde Moura in het ziekenhuis. Het was bepaald niet de eerste keer dat ze met tegenslag te maken kreeg. Wie is deze vechter? En hoe is ze op de Veluwe beland? Tijd voor een nadere kennismaking.

18 februari