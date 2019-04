Nunspeetse horecafamilie blaast Oud Veluwsch Eethuis in Elspeet nieuw leven in

Veel Nunspeters kennen Aris en Dirma Harmsen waarschijnlijk van restaurant De Stroopstok, aan het Stationsplein. Het echtpaar heeft de eetgelegenheid, die was gespecialiseerd in pannenkoeken, jarenlang gerund. ,,En wat ons betreft waren we daar ook nog jaren blijven zitten’’, vertelt Dirma. Het mocht echter niet zo zijn. Toen duidelijk werd dat er in het gemeentehuis werd gewerkt aan plannen voor de bouw van een tunnel onder het spoor, drong het besef door dat De Stroopstok zijn langste tijd had gehad.