Nunspeetse imam voorziet geen problemen rond nieuwe slachtregels offerfeest

Volledig scherm Imam Safeer Siddiqui © Jelle Boonstra

Wat houdt het Offerfeest eigenlijk in?

Safeer Siddiqui: ,,In religieuze zin herdenken moslims dat Abraham bereid was om zijn eigen zoon Ismail te offeren. In plaats daarvan mocht hij van Allah een ram slachten. De symboliek van het feest is dat mensen hun persoonlijke belangen ondergeschikt dienen te maken aan het algemeen belang. Daarom wordt het vlees ook verdeeld, bijvoorbeeld onder armen. Het offerfeest en het Suikerfeest zijn de twee feesten binnen de islam.”

Waarom worden er verschillende begindata genoemd?

,,De islamitische kalender is een zogenaamde maankalender. Het begin van het feest heeft te maken met de zichtbaarheid van de maan. Er zijn moslims die zich nauw verbonden voelen met Mekka. Zij houden de stand van de maan aldaar aan als begin. Er zijn groepen, veel Turkse moslims doen dat, die de stand van de maan in hun thuisland aanhouden. En er is een derde groep, wij bijvoorbeeld, die zich houdt een de meteorologische gegevens in het land waar zij wonen. Daarom beginnen wij op 22 augustus met onze offerfeestdag.”

Gaan jullie zelf slachten?

,,Nee, wij laten de dieren slachten door een islamitische slachterij in Elspeet. Naar mijn weten ook de enige slachterij in deze regio die halal slacht. Maar er zijn ook mensen binnen onze gemeenschap die hun vlees importeren.”

Vanaf 1 januari 2018 gelden bij ritueel slachten nieuwe regels van de NVWA, waarbij dieren uiterlijk na 40 seconden na de halssnede moeten worden bedwelmd als zij nog tekenen van bewustzijn vertonen. Maken sommige moslims zich zorgen dat er dan eigenlijk niet-halal wordt geslacht tijdens het offerfeest?

,,Onze mensen niet, het slachthuis in Elspeet exporteert vlees naar islamitische landen dus dat is wel halal.”

Wat is dat eigenlijk, halal?

,,Slachten volgens islamitische regels. Even kort door de bocht ten aanzien van die 40 seconden-regel: er dient zoveel mogelijk bloed zo snel mogelijk na de halssnede uit het dier te stromen. Dat is volgens mij de meest gezonde vorm van slachten voor menselijke consumptie en meest diervriendelijke vorm van slachten. Een verdoving kan ervoor zorgen dat de bloedcirculatie wordt vertraagd, een dier lijdt denk ik dan meer. Afgezien van deze discussie wil ik gezegd hebben dat veel vlees eten sowieso niet gezond is. Naar islamitische maatstaven is matigen wenselijk, ook op dit gebied.”