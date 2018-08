Nunspeetse kabouters op transport naar de vuilstort

video Verdachten voortvluch­tig na overval op bungalow­park Nunspeet

2 augustus De politie heeft vanavond in eerste instantie twee verdachten gearresteerd na een gewapende overval op een bewoner van het bungalowpark-camping De Witte Wieven in Nunspeet. Later op de avond kon gemeld worden dat een derde verdachte was aangehouden. Twee verdachten zijn daarmee nog voortvluchtig. Een arrestatieteam heeft het terrein uitgekamd, maar is inmiddels weer vertrokken.