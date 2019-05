‘Nunspeetse kernen moeten hoe dan ook bereikbaar blijven met openbaar vervoer’

Reizigersorganisatie Rover maakt zich zorgen over het voortbestaan van buslijnen in kleine Veluwse dorpen. De provincie Gelderland is namelijk bezig met een nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer voor de komende tien jaar. Van de nieuwe vervoerder wordt niet geëist dat er ‘s avonds en in de weekenden van en naar dorpen op de Veluwe wordt gereden. Dit vanwege de karige bezetting van deze buslijnen. Rover vreest met name voor de bereikbaarheid van Vierhouten en Elspeet, die mogelijk hun bussen in de weekenden en avonden kwijtraken.