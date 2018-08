Nunspeetse School denkt aan kunst in uitkijktoren

Stichting De Nunspeetse School presenteert op eigen initiatief haar creatieve ideeën voor een mogelijke transformatie van de uitkijktoren op het Transferium in hetzelfde dorp. De organisatie heeft er plannen voor een permanente plaats voor hedendaagse kunstenaars. Iedereen is welkom op zaterdag 1 september, tussen 10.00 en 17.00 uur, tijdens de presentatie van het ontwerp.

De Nunspeetse kunstenaars hebben behoefte aan een eigen plek in de gemeente om hun kunst te tonen aan het publiek. ,,Veel toeristen, passanten en bezoekers vragen waar hier een galerie is,” zegt penningmeester Philipine Vinke van stichting De Nunspeetse School. ,,In die behoefte willen we voorzien.”

Artist impression

,,Op 1 september presenteren we onze ideeën in de uitkijktoren”, vertelt coördinator Monique van Loozenoord. ,,Er is een prachtige artists impression gemaakt waarop verschillende ideeën zijn uitgewerkt.” Ook zullen zaterdag kunstenaars in- en om de uitkijktoren aan het werk zijn.