Nunspeetse SGP-burgemeester neemt Regenboogvlag in ontvangst

Video Ruim 6000 bezoekers genieten van De Wilddagen in Vierhouten

7 oktober Twee dagen lekker wild eten, wild demonstraties en al neuzend van kraam naar kraam om het moois en lekkers te ervaren. De Wilddagen in Vierhouten, die het afgelopen weekend in het centrum van Vierhouten waren georganiseerd, trokken weer ruim zesduizend bezoekers en daardoor kon de negentiende editie, die in een nieuwe jas gestoken was, als geslaagd de boeken in.