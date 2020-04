Nunspeetse vader steekt maatschappijleer in praktisch jasje: rondje afvalprikken in het dorp

Omdat moeders de hele dag druk is met thuiswerken, is vader Evert deze weken grotendeels verantwoordelijk voor het verzorgen van het thuisonderwijs van zonen Geert en Harmen. ,,En dat is soms best lastig’’, erkent de Nunspeter. ,,’s Ochtends help ik ze met vakken zoals rekenen en taal, maar de schooldag duurt in feite natuurlijk tot 15.00 uur. Daarom moest ik wat extra's verzinnen.’’