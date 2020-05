OM eist 4 jaar cel voor verdachte die Andrew (25) in Nunspeet in coma schopte

Een bezoekje aan een buurtbewoner liep vlak voor kerst uit op een drama voor Andrew Jagersma. De 25-jarige Jagersma werd in Nunspeet in coma geschopt en geslagen en lag lange tijd in het ziekenhuis. Na zijn ontslag uit het ziekenhuis begon zijn revalidatie en verhuisde hij uit Nunspeet, uit angst om de verdachte tegen het lijf te lopen . Vandaag dient de zaak tegen zijn belager.

Tegen een 43-jarige man uit Nunspeet is vandaag 4 jaar cel geëist voor een poging doodslag in zijn woonplaats. Hij sloeg een man bewusteloos op straat en schopte daarna hard in diens gezicht.

Het Openbaar Ministerie meent dat de 43-jarige Hendrik V. daarmee poogde het slachtoffer te doden. ,,Zit er nog leven in?’’ vroeg hij op 23 december vorig jaar aan omstanders die op de commotie op straat waren afgekomen. Daarna trapte hij hard in het gezicht van het slachtoffer op straat. Een getuige hoorde de botten kraken, bleek op de zitting in de rechtbank in Zutphen. Het slachtoffer lag zeven dagen op de intensive care in het ziekenhuis in Zwolle. Hij werd kunstmatig in coma gehouden omdat de verwondingen zo zwaar waren. Na twee weken werd hij uit het ziekenhuis ontslagen.

‘Geen tijd om na te denken’

V. zelf zei niet te weten waarom hij zo ver is gegaan. Het slachtoffer sarde hem, waarna hij hem een aantal keer in het gezicht stompte. ,,Daarna werd het zwart voor mijn ogen’’, aldus V. Dat het slachtoffer uit eigen veiligheid uit Nunspeet verhuisd is, begreep hij niet. ,,Ben ik een monster?’’ vroeg de verdachte. Zijn advocaat benadrukte dat zijn cliënt handelde in een opwelling. ,,Hij had geen tijd en gelegenheid om na te denken.’’