OM eist 4 jaar cel voor verdachte die Andrew (25) in Nunspeet in coma schopte

LIVE | Waarom werd Andrew (25) in coma geslagen? ‘Het werd zwart voor m'n ogen’

12:43 Een bezoekje aan een buurtbewoner liep vlak voor kerst uit op een drama voor Andrew Jagersma. De 25-jarige Jagersma werd in Nunspeet in coma geschopt en geslagen en lag lange tijd in het ziekenhuis. Na zijn ontslag uit het ziekenhuis begon zijn revalidatie en verhuisde hij uit Nunspeet, uit angst om de verdachte tegen het lijf te lopen. De verdachte, Hendrik V. , moet vandaag voorkomen bij de rechtbank en wordt vervolgd voor poging tot moord. Wat gebeurde er in die nacht van 23 op 24 december in Nunspeet?