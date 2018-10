OM wil opdrachtgevers in Twents liquidatieproces met Veluwse verdachten later vervolgen

Na de lopende strafzaken tegen vier verdachten van meerdere liquidatiepogingen in Twente wil justitie zich richten op de opdrachtgevers. Dat verklaarde officier van justitie Karel de Valk woensdagochtend in de Almelose rechtbank.

In de rechtbank werd een voorbereidende zitting gehouden tegen Henri W. (37) uit Hengelo, Maurits R. (24) uit Apeldoorn, Dano van V. (19) uit Heerde en Thomas M. (24) uit Nunspeet. Zij worden verdacht van het - al dan niet gezamenlijk - plegen van een reeks zeer zware geweldsuitbarstingen in Twente.

Zo denkt justitie dat Henri W. begin vorig jaar in Enschede een Turkse kapper in brand stak en enkele dagen later een man beschoot. Beide slachtoffers overleefden de aanslagen ternauwernood. R. wordt op zijn beurt verdacht van twee brandstichtingen in woningen in Almelo, waarbij Van V. en M. handlangers zouden zijn geweest.

In opdracht

Uit het politieonderzoek naar de reeks incidenten, waartoe ook nog een schietpartij in het Duitse Gronau behoort, blijkt volgens het OM dat de aanslagen in opdracht zijn uitgevoerd. Het brein achter de gebeurtenissen zou Simo D. zijn, bleek woensdag tijdens de zitting.

D., een bekende crimineel die momenteel in Duitsland een lange celstraf uitzit, zou vanuit de gevangenis opdrachten voor de geplande moorden hebben doorgegeven. Zijn tweede man, die ook bekend is in de Twentse onderwereld en in een Duitse cel zit, zou daar ook een belangrijke rol in hebben gespeeld.

Waarom zij dan niet?

Met name advocaat Dennis Vlielander, die Hengeloër Henri W. bijstaat, vraagt zich af waarom deze twee mannen niet voor de rechter staan. „Tegen mijn cliënt is maar weinig bewijs, maar overal in het dossier duiken deze mannen op als opdrachtgevers. Waarom zitten zij hier dan niet, en mijn cliënt wel?”

Volgens officier De Valk heeft het OM een duidelijke strategie. „We richtten ons eerst op de uitvoerders en schakelen daarna door naar de opdrachtgevers. Het is bekend dat bewijs richting de uitvoerders makkelijker te vinden is.”

Getuigen

Meerder getuigen hebben bij de politie verklaard dat Simo D. het grote brein achter de aanslagen is. Een getuige, die zelf ook vreesde voor zijn leven, heeft vervolgens verklaard dat Henri W. de 'klusjes' zou hebben uitgevoerd. Dat zou hem 26.000 euro hebben opgeleverd.

W. ontkent zelf elke betrokkenheid. „Die officier is echt een pannenkoek”, beet hij tijdens de zitting van zich af. „Hij moet zijn oogkleppen eens af doen.”

Afzonderlijk behandeld

De strafzaak over het in brand steken van de kapper wordt vanaf nu afzonderlijk van de zaken over de brandstichtingen gevoerd. Volgens het OM is er een duidelijke link tussen de zaken, maar de rechtbank gaat mee in het verzoek van de advocaten om de zaken te splitsen.