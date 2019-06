Omwonenden blijven strijden tegen bouw van woonwijk in 't Hul Noord in Nunspeet

Nunspeet maakt weg vrij voor woningbouw in ‘t Hul Noord

31 mei Ondanks bezwaren van omwonenden, is 't Hul Noord in Nunspeet is door het college van burgemeester en wethouders aangewezen als officiële woningbouwlocatie. In het gebied ten noorden van de Hullerweg moeten op den duur 450 tot 500 huizen verrijzen.