Omwonenden ’t Hul Noord in Nunspeet blijven strijdvaardig: ‘Gemeente behaalt schijnoverwinning’

Afgelopen voorjaar is ’t Hul Noord aangewezen als ‘potentiële woningbouwlocatie’. In het gebied ten noorden van de Hullerweg in Nunspeet verrijzen in de toekomst mogelijk 450 tot 500 huizen. Wethouder Jaap Groothuis houdt weliswaar vol dat nog niets in beton is gegoten, maar omwonenden zijn er niet gerust op en proberen de planvorming daarom op elke denkbare manier te dwarsbomen.