Ondernemers willen uitbreiden, dus krijgt Elspeet een bedrijventerrein

Meer dan de helft van de ondernemers in Elspeet wil binnen drie jaar verhuizen. Dat blijkt uit onderzoek door de gemeente Nunspeet. De uitkomst is een van de redenen voor de aanleg van een bedrijventerrein aan de zuidkant van het dorp.

Aan het onderzoek deden ruim 70 ondernemers uit Elspeet mee. Van hen gaf ruim 60 procent aan dat zij binnen nu en drie jaar moeten verhuizen. In het onderzoek werden daarvoor twee belangrijke redenen gegeven: een gebrek aan ruimte of een toekomstige uitbreiding. De gemeente Nunspeet concludeert op basis van het onderzoek dat in Elspeet behoefte is aan een kleinschalig bedrijventerrein.

Naast supermarkt

Inmiddels is een plek gevonden waar het bedrijventerrein moet komen. Namelijk aan de Uddelerweg, op het weiland naast en achter de Plus-supermarkt. Via een rotonde en een ontsluitingsweg gaat het naar een terrein met in totaal zestien kleine en middelgrote loodsen. Ook komen er vier kavels voor de combinatie van een woning met een bedrijfsloods achter het huis.

De gronden die nodig zijn voor het nieuwe bedrijventerrein zijn inmiddels aangekocht door de gemeente Nunspeet. Ook zijn afspraken gemaakt met bewoners van de Diepenweg en de Apeldoornseweg. Zo stopt een boer en wordt zijn perceel gesaneerd. Een houtbewerkingsbedrijf krijgt een nieuw onderkomen.

In behoefte voorzien

Wethouder Leen van der Maas is tevreden: ,,We weten dat meerdere Elspeetse ondernemers behoefte hebben aan een uitbreidingslocatie in Elspeet. Met dit plan kunnen we in deze behoefte voorzien. Dat is goed voor de kern Elspeet.”

Het plan voor het nieuwe bedrijventerrein ligt de komende zes weken ter inzage. Als geen zienswijzen worden ingediend en de gemeenteraad akkoord gaat met het plan, kan de uitbreiding beginnen. Het is onduidelijk wanneer de schop in de grond gaat.