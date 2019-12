Ongeluk op A28 bij Elspeet, lange file in beide rijrichtingen

Wegenklus Hulshorst financieel drama voor onderne­mers: ‘alsof de ebola is uitgebro­ken’

27 november Voor meerdere ondernemers in Hulshorst is het werk aan de Harderwijkerweg uitgedraaid op een drama. De afgelopen weken zagen zij veel van hun klanten wegblijven. ,,Ik schat dat mijn omzet met zo’n 90 procent is gedaald’’, verzucht André Hop van OK Tankstation.