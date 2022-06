Ongeluk op A28: file tussen Elspeet en ‘t Harde

Hoe Nunspeetse kringloop de draad weer oppakt na noodlottig ongeval: ‘Waren uit het lood geslagen’

Hoe ga je als bedrijf verder nadat een werknemer er door werkzaamheden om het leven komt? Bij de Nunspeetse kringloop De Cirkel is in januari een vrijwilliger overleden na een ongeluk op de werkvloer. Daardoor is de boel wakker geschud. ,,We zijn we ons veel bewuster van de veiligheid.’’

28 april