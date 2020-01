Ongeluk zorgde voor flinke vertraging op A28 bij Nunspeet

video Postcode­prijs gegund aan winnende Nunspeetse buren: ‘Ik ben een gelukkige niet-spe­ler’

3 januari ‘Je hebt een prijs gewonnen!’ Wynande van den Ham (48) was even bang dat de boodschap aan de telefoon een grap was, maar een uur later stonden er echt dames van de Postcode loterij bij haar aan de deur in Nunspeet.