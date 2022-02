Ongeval bij wegwerkzaamheden tussen Epe en Nunspeet: brandweer bevrijdt hond die in achterbak bekneld zit

Nunspeetse burgemees­ter en onderne­mers balen van slechte naleving coronamaat­re­ge­len: ‘Regels zijn er zodat wij open kunnen blijven’

Ondernemers in Nunspeet zijn bezorgd over de coronasituatie. Volgens hen komt het te vaak voor dat klanten de maatregelen niet of onvoldoende serieus nemen. Ze zijn bang dat dit gedrag zal leiden tot strengere maatregelen of sluiting. Daarom doet burgemeester Breunis van de Weerd nu samen met ondernemers een beroep op inwoners om de coronamaatregelen goed na te leven.

31 januari