Onvrede over stuiterstenen op Oenenburgweg in Nunspeet

Een hobbelstraat. Zo kan de vernieuwde Oenenburgweg in Nunspeet het beste worden omschreven. Want de betonstraatstenen liggen er niet vlak in. De gemeente Nunspeet is ontevreden. ,,Het straatwerk heeft niet de kwaliteit die wij wensen”, zegt woordvoerder Marriët de Zwaan.

Wat is er aan de hand? Eind vorig jaar is de Oenenburgweg opnieuw ingericht. Het gedeelte tussen de Oosteinderweg en Eperweg kreeg een nieuwe laag asfalt, met fietsstroken. Maar het probleem zit in het deel tussen de Oosteinderweg en Elburgerweg. Hier is de toegestane snelheid 30 kilometer per uur. Volgens de gemeente Nunspeet hoort daarbij een wegdek van stenen en niet van asfalt.

Volgens de regels

Na het afronden van de werkzaamheden komen klachten binnen bij de gemeente. Het wegdek is niet vlak. Ook zijn er twijfels of de geluidsoverlast minder is geworden. Voor Nunspeet aanleiding een onderzoek in te stellen. Dat wordt uitgevoerd door de Stichting Erkenning voor het Bestratingsbedrijf. De conclusie: de hobbels komen door de stenen. ,,Het dikteverschil onderling zorgt voor oneffenheden”, weet De Zwaan.

Maar de stenen zijn volgens de regels gemaakt. De kwaliteit voldoet aan de normen, dus valt de leverancier niets te verwijten. Burgemeester en wethouders van Nunspeet zitten hierdoor in een spagaat. Zij hebben een weg gekregen waar ze ontevreden mee zijn, maar eventuele kosten om de situatie te verbeteren, zijn niet direct op de veroorzaker te verhalen.

Betalen