Ook Nunspeet overweegt invoeren ‘diftar’ om hoeveelheid restafval terug te dringen

Behalve Oldebroek en Elburg is ook Nunspeet voornemens om diftar in te voeren. Het gaat om een systeem waarbij inwoners meer betalen als ze meer restafval aanbieden. Het college van burgemeester en wethouders vergadert er komende week over.

De drie gemeenten trekken samen op in het dossier afval. Ze willen ook gezamenlijk een nieuwe milieustraat realiseren, die dan in het centraal gelegen Elburg moet komen. Bedrijventerrein Broeklanden zou daarvoor een goede optie kunnen zijn, erkent ‘afvalwethouder’ Henk Wessel van Elburg desgevraagd. Hij benadrukt ook dat het van belang is dat de uiteindelijke voorstellen in alle drie de gemeenten hetzelfde zullen zijn.

Wessel loopt daarmee mogelijk vooruit op de behandeling in de gemeenteraad. Zowel in Oldebroek als in Elburg is in het verleden al vaker gesproken over het invoeren van diftar, maar tot op heden kreeg het college van burgemeester en wethouders de handen van de raad er niet voor op elkaar.

Duurder?

De gemeente Oldebroek benadrukte dat het invoeren van diftar voor de bewoners niet per se tot meer afvalkosten zal leiden. Volgens Wessel is nu nog niet exact in te schatten wat het effect zal zijn op de tarieven. ,,Je ziet dat de rijksoverheid meer heffingen aan de gemeenten oplegt voor het verbranden van restafval. We worden zo door Den Haag gedwongen om meer maatregelen te nemen om afval beter te scheiden.

Oldebroek zegt dat van omgekeerd inzamelen ‘voor al onze inwoners’ geen sprake is. ,,Een klein deel van de inwoners maakt op dit moment gebruik van verzamelcontainers. Een aantal van deze zijn alleen te gebruiken met een afvalpas en een deel is vrij toegankelijk. De vrij toegankelijke containers vervangen we door een ondergrondse container met een afvalpas. Zo kunnen we diftar voor alle inwoners invoeren’’, laat de afdeling communicatie weten.

Slechts 1 op 5 stemmers voor diftar