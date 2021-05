Ook Nunspeetse politiek is verkeerschaos op drukke bosroute spuugzat: college belooft maatregelen

Verdachten hebben ‘geen actieve herinne­ring’ aan woningover­val­len op bejaarden op de Veluwe

8 april Gewelddadige woningovervallen op oudere mensen in Vierhouten en Ermelo: justitie heeft veel bewijs tegen Justin H. (23) en Justin N. (24) uit Harderwijk, maar ze hebben geen ‘actieve herinnering’ aan gesprekken die zijn afgeluisterd in de auto van een van hen. En ze weten ook niet hoe hun dna is terechtgekomen op voorwerpen die verbonden zijn met de overvallen. Ze claimen ook onschuldig te zijn.