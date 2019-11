Oorlog in e-bikeland? ‘Stella en Amslod doen aan Amerikaans wedstrijdje ver pissen’

De Nunspeetse e-bikegigant Stella en concurrerend fietsfabrikant Amslod uit Meppel stevenen af op een rechtszaak. Aanleiding is een kortingsactie in oktober waarbij Amslod extra hoge inruilkortingen bood op fietsen van Stella tijdens de ‘Nationale Stella inruildagen’. Stella is woedend over de actie van de concurrent en spreekt in een aangetekende brief van een ‘oneerlijke handelspraktijk’ en ‘merkinbreuk’.