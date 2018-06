Op Veluws feestje Sssst... zijn alleen vrouwen van 30-plus welkom

Het is begonnen als een grap. Vertel!

,,In het najaar heb je in Nunspeet het Zwijnefestijn. Dat is onder meer met whisky, sigaren en bbq. Puur voor mannen. Een van mijn klanten voor wie ik bedrijfsadviseur ben, vond dat ik ondernemend genoeg ben om een creatieve tegenhanger van het Zwijnefestijn te organiseren. Ik heb een marktonderzoekje gedaan via Facebook en de behoefte gepeild. Daarop kreeg ik zo'n 100 positieve reacties.''

Wie A zegt, moet ook B zeggen.

,,Toen kon ik inderdaad niet meer terug. Er meldden zich gelukkig meteen zes dames spontaan aan om te helpen. Het gekke was dat ik zelf al een heel plan in mijn hoofd had zitten. Dat heb ik hen in januari op hoofdlijnen bij mij thuis gepresenteerd. Op basis van hun adviezen hebben we dingen aangepast en verder ingevuld.''

Wat hebben jullie precies met elkaar bekokstoofd?

,,Het wordt een voor deze regio uniek en spraakmakend feest. Origineel, chique en classy. Met kunst, dance en spiritualiteit. Er is luxe fingerfood te krijgen en heerlijke chocola. En we zorgen voor entertainment, maar dat is nog een verrassing. We beginnen met rustige loungemuziek en vanaf een uurtje of tien gaat het helemaal los.''

Vrij vooruitstrevend voor deze omgeving dus. Maar jullie stoppen wel om middernacht.

,,Dat komt omdat het alleen een feest is voor vrouwen van 30-plus. Die willen de volgende dag weer fris en fruitig zijn.''

Kaarten bestellen via mailadres sandra.bonestroo@live.nl.