Op zoek naar een uitje in de regio? Check hier onze tips!

Provincie schiet das in Ermelo te hulp op plek van afgeblazen noodopvang

Op de plek in Ermelo waar noodopvang voor asielzoekers werd afgeblazen, dwingt de provincie Gelderland af dat de das geholpen wordt. GGz-centraal is eigenaar van het voormalige voetbalveldje in het Horsterbos en houdt zich niet aan de voorschriften voor het onderhoud van het veld. GGz moet twee overtredingen herstellen. Doet de zorginstelling dat niet, dan kost dat ze (voorlopig) 20.000 euro.