Oproep boswachter: Even geen zwemmende honden bij Zandenbos in Nunspeet

'Riskante klus' voor bedrijf dat accu's van fietsfabri­kant Stella afvoert na grote brand in Nunspeet

25 juli Inzamelbedrijf Van Peperzeel in Lelystad voert de duizenden accu’s af die begin juli bij de brand in de loods van Stella Fietsen in Nunspeet vlam vatten. De klus is riskant: ,,Dit transport moet met zorg worden gedaan’’, zegt directeur Johan van Peperzeel.