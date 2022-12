Otterfoto van Ernst (63) uit Nunspeet levert eerste plek op bij internationale wedstrijd

Nunspeter Ernst Dirksen (63) heeft dit jaar meegedaan aan de internationale fotowedstrijd ‘Nature Photographer Of The Year’ en met succes. In de categorie ‘Black and White’ bezet hij zowel de eerste als de derde positie met zijn twee inzendingen. Voor de wedstrijd zijn meer dan 20.000 foto's ingestuurd uit 96 landen. De uitslag is deze week bekendgemaakt.