Oud-eigenaar De Hoefstal in Hulshorst verrast door woningplan: ‘Het zou een vakantiepark blijven’

Velu­wenaren komen ‘helemaal’ uit de kast via expositie van Harderwijk­se fotograaf

Met de expositie Out & Proud wil de Harderwijkse fotograaf Karin Huijzendveld haar steentje bijdragen aan de acceptatie van mensen uit de lhbtiq+ gemeenschap. Want daarin is volgens haar nog steeds een wereld te winnen. Dat maken haar portretten en achterliggende verhalen wel duidelijk.

10 oktober