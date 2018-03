Oude sporthal in Elspeet blijft voorlopig staan

De gemeente Nunspeet wil pas een besluit nemen over de toekomst van de gymzaal aan de Vierhouterweg in Elspeet, als een onderzoek naar de onderwijsbehoefte voor het dorp is afgerond. Dat onderzoek wijst wellicht uit dat in een nieuw scholencomplex ook ruimte is voor een sporthal. Die zou een grondige renovatie van de huidige gymzaal overbodig maken.

De gymzaal aan de Vierhouterweg is zo'n 45 jaar oud, wordt al die jaren intensief gebruikt en is toe aan ingrijpend onderhoud. Daarom is de gemeente Nunspeet vorig jaar een eerste studie gestart naar de toekomst van de hal. Met onder meer de vraag of deze uberhaupt nodig is om aan de wens vanuit verenigingen en scholen te kunnen voldoen.

In Elspeet is er namelijk nog een hal, sportzaal Op de Heide. Die ligt echter niet in de kern, maar buiten het dorp. 'De afstand tussen de drie scholen in Elspeet en sportzaal Op de Heide ligt tussen de 1.000 en 1.400 meter', valt in een gemeentelijk schrijven te lezen. 'Voor de groepen 3 en 4 moet dan leerlingenvervoer aangeboden worden.'

Afstoting

Niet ideaal, en overheveling van de uren die sportverenigingen nu gebruiken aan de Vierhouterweg naar Op de Heide lijkt evenmin een optie. 'Verenigingen en groepen maken zo'n 13,5 uur in de week gebruik van de zaal aan de Vierhouterweg. Wanneer we dat rooster naast dat van Op de Heide leggen is circa de helft over te hevelen.'

Overige uren vallen maar lastig onder te brengen, waarbij clubs buiten Elspeet op zoek zouden moeten naar een accommodatie. Afstoting van de hal aan de Vierhouterweg en een fysieke uitbreiding van Op de Heide is geen oplossing. 'Vanwege de ligging van Op de Heide tussen de tennisbanen en de voetbalvelden.'

Uit het onderzoek komt naar voren dat naast sportzaal Op de Heide een tweede hal wenselijk is. Hoewel de hal aan de Vierhouterweg oud is, hoeft een renovatie weinig te kosten, heeft de gemeente berekend. Zo'n 160.000 euro, uitgesmeerd over vier jaar.

Onderwijsbehoefte