'Ouders' van Joris willen liever geen ander thuis

,,Wat ik het liefst wil?", herhaalt Pedro Bruijnes (47) de vraag. ,,Hier blijven zitten. Variant 1 heeft dus onze voorkeur voor de verbouwing van het stationsplein.'' Maar of zijn wens uitkomt, dat betwijfelt Bruijnes. Integendeel zelfs. ,,De aanpak van de stationsomgeving speelt al jaren. De coalitie is het al eens over dat dit het grootste project is dat moet worden opgepakt de komende jaren. En omdat variant 1 met de gelijkvloerse overgang het minst toekomstbestendig is, denk ik dat we weinig kans maken op blijven.''

Pedro en Ada runnen Joris sinds 2004. Zij namen de horecagelegenheid over van toenmalig eigenaar Ruud Thonhauser, die sinds 1979 de baas was van Joris en nu nog altijd pandeigenaar is. Ook Thonhauser wil liever niet dat zijn pand verloren gaat door de herinrichtingsplannen, maar snapt dat het soms noodzakelijk is om compromissen te sluiten. ,,De gemeente heeft mij toegezegd dat ik elders Joris nieuw kan bouwen. Op één van de tekeningen is aan de overkant een vlak aangemerkt waar dat zou kunnen. Maar voor het zover is en onder welke voorwaarden, dat moet eerst nog besproken worden. Feit is dat ik voor de huidige eigenaren een nieuw pand wil bouwen, zodat ze verder kunnen met Joris. Ik laat me niet uitkopen, het geld dan in de zak steken en Ada en Pedro aan hun lot overlaten.''

Wethouder Jaap Groothuis van Nunspeet wil niet op de zaken vooruit lopen door een voorkeur voor een variant uit te spreken. ,,Alles ligt open. Als de raad straks vindt dat variant 1 een bevredigende oplossing biedt voor de doorstroming en de verkeersveiligheid op het plein, kan ik daar ook mee leven. Wel lijkt het dan op het uitstellen van het probleem, omdat in de toekomst het plein dan waarschijnlijk opnieuw op de schop moet door de landelijke wens om overgangen niet meer gelijkvloers te hebben.''