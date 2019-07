Overlast jeukrups neemt af na plensbui

Camping in Hulshorst heeft veel last van negatief zwemadvies: ‘schuld ligt bij gemeente Nunspeet’

7 juli Even een frisse duik nemen bij camping De Oude Pol in Hulshorst? Volgens de provincie Gelderland valt dat niet aan te raden. Al jaren staat het zwemwater bij het vakantiepark te boek als ‘onveilig’. Mede-eigenaar Wim Tijhof claimt dat dat de schuld is van de gemeente Nunspeet. ,,Maar inmiddels is het probleem verholpen’’, verzekert de campingbaas.