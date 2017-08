Paardenmeisje uit Nunspeet dartelt dankzij revolutionaire hartklep van koe

VideoZe is de eerste in de Benelux. Vijf weken geleden kreeg Kiki Bleeker (27) in het UMC in Utrecht een nieuwe hartklep, gemaakt van runderweefsel met een speciale coating. Daar- door kan de klep - waarschijnlijk - een leven lang mee. ,,Ik vind het niet echt een gek idee.’’

Midden op Stoeterij Sterrehof in Nunspeet staat een beeld van twee dartelende, springerige veulens. Kiki Bleeker (27), samen met vriend Edward beheerder van de stoeterij, was zelf zo’n ‘veulen’. Totdat een bacterie haar hartklep verwoestte. ,,Ik voelde me een bejaarde. Mijn oma was sneller.’’

Helemaal op eigen kracht op de sokkel klimmen om tussen de veulens te poseren voor de fotograaf gaat net nog niet. Vijf weken geleden lag Kiki zes uur lang op de operatietafel in academisch ziekenhuis UMC in Utrecht. Cardiothoraxchirurg Willem Suyker voorzag haar hart van een speciale hartklep. Gemaakt van runderweefsel en - dat maakt het bijzonder - voorzien van een speciale coating waar kalk geen vat op kan krijgen. Daardoor kan de klep mogelijk een leven lang mee. Bleeker is de eerste in de Benelux met zo’n klep.

Energie

Daarmee begint voor haar een nieuwe levensfase. Eentje waarin ze het leven kan leiden van een sportieve, jonge vrouw. Die de energie heeft om een paar keer per dag paard te rijden. Die zich geen bejaarde meer hoeft te voelen. Want dat deed haar levensbedreigende aandoening met haar: alle energie opzuigen. Elke middag even slapen omdat je doodmoe bent, dat wil geen enkele twintiger. Ze had geen keuze. Ze wist wel dat ze streptokokken in haar lichaam had. ,,Maar het niveau ervan ging naar beneden, tot de bacteriën uiteindelijk weg waren.’’

Vier jaar geleden kreeg ze ermee te maken. ,,Pas vorig najaar hoorde ik dat mijn hartkleppen erdoor zwaar waren aangetast.’’ Haar wereld stortte even in. Ineens waren ‘gewone’ dromen en doelen buiten bereik. ,,Mijn arts bij Isala raadde me aan naar een academisch ziekenhuis te gaan.’’ Daar kwam ze in contact met cardioloog Steven Chamuleau en cardiothoraxchirurg Willem Suyker. Dankzij de twee professoren heeft Kiki nu die bijzondere hartklep. Ze moet nog even rustig aan doen en drie maanden bloedverdunners slikken na de operatie. Daarom mag ze niet paardrijden. Het gevaar van interne bloedingen als ze van haar paard valt is te groot.

Trogan Fortuna

In een weiland op het complex van Sterrehof - dat in zijn 10-jarig bestaan mondiale toppaarden voortbracht - staat een knorrige ruin. Het is Trogan Fortuna, haar eigen wedstrijdpaard. Ze grinnikt. ,,Zijn roepnaam is Tokki. Hij is een beetje bijterig en chagrijnig.’’ Toch zou ze niets liever doen dan weer zo snel mogelijk op zijn rug springen.