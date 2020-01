Paraatheid brandweer in geding door schrappen auto's én mensen, vrezen vrijwilligers

Zo ziet het tankstati­on van de toekomst eruit

2 januari Tankstations staan aan de vooravond van een metamorfose. Want met alleen een rijtje brandstofpompen en een shop red je het niet. De energiestransitie dwingt tot vindingrijkheid met ruimte voor nieuwe brandstoffen en nieuwe formules. Peter Dalhuisen van de Dalhuisen Groep in Epe (15 stations in Oost-Nederland) schetst het tankstation van de toekomst.