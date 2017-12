Parkmanager voor nieuwe bedrijventerrein De Kolk in Nunspeet

video Kerstcreaties met een hoge gunfactor voor markt bij Philadelphia Vierhouten

5:32 De een knipt rode takjes in stukjes, de ander rijgt pelpinda’s aan houten prikkers en weer een ander hakt planken in mootjes. Het is een drukte van belang in de kas van Tuingroep De Stek aan de Nunspeterweg 88 in Vierhouten. Terwijl op de achtergrond ‘Last Christmas’ van Wham klinkt, werken de cliënten van Philadelphia Zorg gestaag door aan het gezamenlijke doel: de kerstmarkt die volgende week op het eigen terrein wordt gehouden.