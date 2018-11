Pauzewoning Nunspeet is 'zowel zegen als vloek'

Door haar scheiding raakte Ellen Eisenga eerder dit jaar haar woning in Hardenberg kwijt. ,,Na zes jaar had zich eindelijk een koper gemeld, waardoor ik op zoek moest naar iets anders.'' Eisenga zat op dat moment in de bijstand. Ze had inmiddels weliswaar een parttime baan gevonden in Nunspeet, maar haar salaris was dusdanig laag dat het moest worden aangevuld met een uitkering.