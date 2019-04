Pauzewoningen Nunspeet voorzien in behoefte

Jumbo hakt knoop door: supermarkt Emté in Nunspeet sluit definitief de deuren

23 april Supermarkt Emté in Nunspeet sluit volgende maand definitief de deuren. De winkel aan de Nijverheidsweg is woensdag 29 mei voor het laatst geopend. ,,Het is weliswaar geen verrassing, maar toch is het jammer. Zeker voor onze personeelsleden’’, verzucht Gerrit Roeke, die het filiaal in Nunspeet samen met Roelof Bronsink runt.