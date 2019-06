Pelgrimstocht van Casper uit Nunspeet strandt in wijnstad Bordeaux

Zwemveilig of niet, test het in De Brake in Nunspeet

21 juni Wil je weten of jouw kind (nog) zwemveilig is? Zwembad De Brake in Nunspeet heeft een test ontwikkeld om dit te kunnen toetsen. Alle kinderen met een zwemdiploma kunnen meedoen met de test die in de zomervakantie elke week een keer gehouden word. Alle onderdelen die vereist zijn om goed voorbereid het water in te plonzen zijn in de test verwerkt.