Petitie tegen opvoering The Passion in Nunspeet

Enkele kerken in Nunspeet en Elspeet zijn een handtekeningenactie op internet begonnen tegen de opvoering van The Passion in Nunspeet. Bijna 1900 mensen, onder wie veel bewoners van de Veluwe, hadden zaterdagmiddag al getekend.

De opvoering van The Passion, op 23 maart op het Marktplein in Nunspeet, ligt gevoelig bij een deel van de geloofsgemeenschap op de Veluwe. De initiatiefnemers van de petitie verklaren dat 'het naspelen van het bitter lijden van de Heere Jezus als godslasterlijk wordt ervaren'. En: 'Het voornaamste dat we kunnen doen, is de handen vouwen'.

SGP

Eerder stelde SGP in Nunspeet vragen over de opvoering. ,,De kruisiging van Jezus is voor velen zo heilig, teer en liefdevol, dat zij vinden dat zij niet nagespeeld mag worden. Natuurlijk zijn er veel mensen die The Passion een mooi initiatief vinden, daarvoor hebben wij ook alle respect, maar voor velen is het ook een oorzaak van pijn en verdriet'' zei fractievoorzitter Chris Stoffer.