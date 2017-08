Philadelphia brengt cliënt tot rust in een 3D-wereld

In de cabine krijgen bewoners een 3D-bril op en worden geluiden, lichten, geuren en warmte toegevoegd, waardoor ze het al gauw als ‘echt’ ervaren. In de cabine kunnen ze een tocht tussen de olifanten maken, ervaren hoe het is om op een paard te zitten of aan het strand te staan - terwijl ze dat in het werkelijke leven meestal niet kunnen.

In Vierhouten en Brunssum is afgelopen maanden proefgedraaid met twee van deze cabine’s. Na 170 ervaringen heeft Xenia Kuiper van Philadelphia er hoge verwachtingen van: ,,Het is een middel om mensen tot rust te brengen”.

Philadelphia is de één na grootste zorgaanbieder op dit vlak in Nederland. Er zijn nog experimenten gaande om te kijken of woedeaanvallen af te wenden zijn met een kwartier in de cabine en of een goede nachtrust ermee kan worden bevorderd.

Er is een belangrijk verschil tussen het zien van beelden op een televisiescherm of ze in een cabine te ‘beleven’, volgens Victor Kallen, klinisch psycholoog bij TNO. Alle zintuigen worden namelijk tegelijk geprikkeld: dat is goed voor het activeren van het brein.

De cabine is ontwikkeld door Sensiks. Geluid, geuren en warme zijn te reguleren, zoals een dj op een festival de muziek mixt, zegt directeur Fred Galstaun van Sensiks. Zo kan worden voorkomen dat er teveel prikkels ontstaan.