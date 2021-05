Pinksterconferentie van Opwekking dit jaar zonder publiek in Vierhouten, maar trekt toch veel live kijkers

Vraagte­kens bij kaalslag in Nunspeets bos: ‘Moeten juist zuinig zijn op onze natuur’

22 april Waarom zijn er tientallen bomen gekapt in het stukje gemeentebos dat grenst aan de Oostelijke Rondweg in Nunspeet? De lokale SGP is geschrokken van de ‘ravage’ en eist opheldering van het college van burgemeester en wethouders. De partij is bang dat er zonder geldige reden een kaalslag plaatsvindt.