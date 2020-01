Plannen Landgoed De Grote Bunte in Nunspeet moeten worden herzien

Zorgen over mogelijk verdwijnen van ‘oudste bos van Nunspeet’ op Landgoed De Grote Bunte

9 januari Het plan om veertien woningen te bouwen op Landgoed De Grote Bunte leidt tot ophef in Nunspeet. Niet alleen de direct aanwonenden maken zich zorgen over het mogelijk verdwijnen van het bos, ook de Heemkundige Vereniging Nuwenspete mengt zich in het politieke debat. En dat is volgens voorzitter Peter Veen een unicum: ,,We zijn a-politiek, maar dit is zo ernstig: hier gaan we als vereniging voor liggen.’’