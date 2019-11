Poging om Landgoed Erica in Nunspeet opnieuw te kraken direct in de kiem gesmoord

Sinter­klaas moet voor reuring zorgen in ‘vergeten hoekje’ van Nunspeet

11:00 Hoewel het centrum van Nunspeet over belangstelling niet heeft te klagen, zijn de ondernemers in het meest oostelijke deel van de Dorpsstraat toch niet helemaal tevreden. Ze hebben het gevoel dat ze in een vergeten hoekje zitten. Het creëren van meer reuring moet daar verandering in brengen.