Politici en ondernemers hebben gemengde gevoelens bij verhuizing restaurant Joris naar Veluwetransferium in Nunspeet

Bijzonder: tweede keer eerste nieuwjaars­ba­by in Nunspeet bij dezelfde moeder

10 januari Een bijzondere mijlpaal voor het gezin Szymanski in Nunspeet. Voor de tweede keer is een kind van moeder Jolanda Mulder de eerst geboren baby in het nieuwe jaar. Dit keer is het Daniël, terwijl het acht jaar geleden broer Joël was.