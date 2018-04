Politie haalt met vuurwapen zwaaiende man bij Nunspeet van de weg

Volgens de politie ging de man met zijn Volkswagen Golf als een dwaas vanuit Uddel via Elspeet in de richting van Nunspeet. 'Nadat wij onze zwarte kogelwerende vesten hadden aangetrokken zagen wij de auto rijden op de N310 vlak voor Nunspeet. Daar hebben wij de man middels een speciale procedure uit zijn voertuig gepraat', schrijft de politie Nunspeet op Facebook.

Ander wapen

'In het voertuig troffen wij het wapen waar de man mee gezwaaid had. Daarnaast bleek de man nog een ander wapen bij zich te hebben. Beide wapens zijn in beslag genomen voor nader onderzoek. De man is aangehouden en overgebracht naar het arrestantencomplex in Apeldoorn. Hij zit op dit moment vast en wordt verhoord'.