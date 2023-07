Politie komt met Mobiel Media Lab naar Nunspeet

Zwangere Victoria (30) moet chalet op de Veluwe uit: ‘We zijn nu dubbel gestrest’

Ze is ten einde raad. De zwangere Victoria Al-Ebadi (30) uit Oekraïne is uitgerekend op 3 januari, maar moet een paar dagen daarvoor haar chalet in Doornspijk uit. De eigenaar van het bospark waar de recreatiewoning staat wil vanaf 1 januari 2024 geen Oekraïners meer opvangen. ,,Het maakt ons gestrest en depressief.’’