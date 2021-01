Politie laat 'cadeautje' achter na gestaakte achtervolging met bizar hoge snelheden op de Veluwe

Van wieg tot graf Militair Theo (79) werd de Moszkowicz van vv Nunspeet

17 december Het was een gewetensvraag om te vragen waar het hart van Theo van Nieuwenhuize (1940-2020) lag. In Zeeland? Of toch in Nunspeet? Zeeland was zijn jeugd, was vakantie, Zeeland was Riek. En Nunspeet was gras, was voetbal, was Riek. Alles even mooi.